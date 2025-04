Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrer auf der Insel Rügen (Landkreis Vorpommern- Rügen)

PR Sassnitz (ots)

Am 26.04.2025 gegen 12:19 Uhr ereignete sich in Sassnitz ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 27-jähriger Deutscher befuhr die Bachstrasse aus Richtung Lindenallee kommend und beabsichtigte, mit seinem PKW Fiat in eine Einfahrt nach links abzubiegen. Dazu verringerte er seine Geschwindigkeit deutlich. Ein 33-jähriger deutscher Kradfahrer näherte sich mit seinem Motorrad Ducati dem o.g. PKW und wollte links an diesem vorbeifahren. Als der PKW abbog, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Bergen verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von 8000EUR an beiden Fahrzeugen. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

