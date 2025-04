POL-NB: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Hirsch auf der L34 bei Möllenbeck (LK MSE)

Anklam (ots) - Am 25.04.2025 um 21:20 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg über eine mögliche Trunkenheitsfahrt informiert. Der Hinweisgeber gab bekannt, dass ein Fahrzeugführer augenscheinlich betrunken war und trotzdem mit seinem PKW abgefahren sei. Die eingesetzten Polizeibeamten fuhren mit zwei Funkstreifenwagen in Richtung des gemeldeten Fahrzeuges und konnten dieses auf einem ...

mehr