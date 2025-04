Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei verletzte Personen nach Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen in Pasewalk (LK V-G)

PHR Pasewalk (ots)

Am 25.04.2025 um 10:35 Uhr kam es in der Pasewalker Innenstadt zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der 55-jährige deutsche Fahrzeugführer mit seinem PKW Opel die Lindenstraße aus Richtung Torgelower Straße kommend und musste verkehrsbedingt an dem dortigen Kreisverkehr halten. Der 69-jährige polnische Fahrzeugführer eines Mercedes Benz stoppte hinter dem PKW Opel. Der 44-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Renault Transporters bemerkte das Halten der beiden vorrausfahrende PKW zu spät und fuhr auf den PKW Mercedes-Benz auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrzeugführer des Mercedes-benz leichtverletzt. Seine 66-jährige Beifahrerin, ebenfalls polnische Staatsangehörige, wurde bei dem Unfall schwerverletzt und durch die eingesetzten Rettungskräfte in ein Klinikum verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.200 EUR. Der Mercedes Benz und Renault Transporter waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen beauftragten Abschleppdienst geborgen werden. Der Verkehr wurde für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg

