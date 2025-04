Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und Alkoholeinfluss auf der B104 (LK V-G)

PHR Pasewalk (ots)

Am 22.04.2025 kam es gegen 22:20 Uhr auf der B104 zwischen Zerrenthin und Rossow zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Infolgedessen wurde die B104 bis zum Bergungsende eines Fahrzeugs für 3,5 Stunden gesperrt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der Fahrzeugführer des dunklen Ford Mondeo befuhr die B104 aus Richtung Rossow kommend in Fahrtrichtung Zerrenthin. Dabei geriet der PKW Ford in den Gegenverkehr und streifte seitlich den entgegenkommenden Renault Laguna. Der 50 jährige polnische Fahrzeugführer des Renault blieb dabei unverletzt. Infolgedessen drehte sich der Ford und kollidierte mit den Leitplanken am rechten und linken Fahrbahnrand. Der dritte beteiligte PKW VW Passat fuhr in gleiche Richtung wie der Ford und konnte einen Zusammenstoß mit dem Trümmerfeld des Ford nicht mehr vermeiden. Die 18 - jährige deutsche Fahrzeugführerin und deren weibliche Insassen blieben ebenfalls unverletzt. Der Fahrzeugführer des Ford verließ nach dem Zusammenstoß unerlaubt die Unfallstelle fußläufig. Während der Unfallaufnahme kehrten zwei Personen, welche sich als Fahrzeugführer des Ford zu erkennen gaben, zum Unfallort zurück und gaben an, dass Fahrzeug geführt zu haben. Bei den beiden männlichen vermeintlichen Fahrzeugführern (32 und 58 Jahre alt) stellte sich heraus, dass sie alkoholisiert waren. Es wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen der Verkehrsunfallflucht, den gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr sowie das Führen eines Kraftfahrzeugs ohne gültige Fahrerlaubnis gegen die beiden Männer eingeleitet. Eine Blutprobenentnahme erfolgte im Klinikum. Der Ford Mondeo wurde beschlagnahmt und wird kriminalpolizeilich untersucht. Zur Unterstützung der Einsatzmaßnahmen kam die Feuerwehr aus Zerrenthin mit 9 Kameraden auf zwei Fahrzeugen, die Bundespolizei aus Pasewalk und zur Bergung des PKW Ford ein Abschleppdienst zum Einsatz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000EUR.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

