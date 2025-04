Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen in Stralsund (LK V-R)

PHR Stralsund (ots)

Am 22.04.2025 gegen 18:35 Uhr ereignete sich auf der K26 aus Richtung B194 kommend in Fahrtrichtung Stralsund ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Nach Rücksprache mit den Unfallbeteiligten und der Spurenlage vor Ort, befuhr die 37-jährige Stralsunderin mit ihrem Honda die K26 aus Richtung B194 kommend und wollte weiter in Richtung Innenstadt fahren. Auf Höhe der Brücke Grünhufer Bogen/Rostocker Chaussee bemerkte sie, dass ihr Fahrzeug offenbar ein technisches Problem hatte, sich nicht mehr lenken ließ und blieb daher mit ihrem Honda auf der linken Fahrspur stehen. Sie wollte nunmehr den Bereich ordnungsgemäß absichern. Hinter der 37-jährigen Honda Fahrerin befanden sich ein 43-Jähriger und seine 42-jährige Mitfahrerin aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen in einem PKW Seat. Der 43-Jährige erkannte die Situation rechtzeitig mit und bremste sein Fahrzeug zum Stillstand ab. Auch ein hinter dem Seat Fahrer befindlicher 63-Jährige Mann aus Stralsund, welcher eine 64-jährige Mitfahrerin hatte, konnte seinen Audi bis zum Stillstand abbremsen. Ein 41-jähriger männlicher Fahrzeugführer, welcher sich noch hinter dem 63-jährigem Audi Fahrer befand, bemerkte die stehenden Fahrzeuge jedoch zu spät und konnte seinen PKW Ford, in welchem er sich alleine befand, nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Er fuhr auf den Audi auf und in weiterer Folge schob er durch den Aufprall den Audi gegen den davor befindlichen Seat. Dieser wurde im Weiteren noch gegen den Honda geschoben. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurden die beiden Mitfahrerinnen des Audi und des Seat leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Untersuchung in das Helios Klinikum Stralsund verbracht. Zudem war keines der Fahrzeuge mehr fahrbereit. Für die Verkehrsunfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die K26 in Fahrtrichtung stadteinwärts für ca. 45 Minuten gesperrt werden. Neben den Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Stralsund, waren die Berufsfeuerwehr Stralsund, ein Rettungswagen und ein Abschleppdienst im Einsatz. Es entstand Sachschaden von mindestens ca. 15.000 EUR.

Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg

