Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Digitalisierungsminister Christian Pegel gratuliert Medienscouts MV

Schwerin (ots)

In einer Welt, die von digitalen Medien geprägt ist, wird Medienkompetenz zu einer der wichtigsten Fähigkeiten für junge Menschen. Medienarbeit im schulischen und außerschulischen Bereich ist daher weit mehr als der bloße Umgang mit digitalen Werkzeugen und entsprechender Technik sie ist ein grundlegender Baustein für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.

Das herausragende Engagement des Projekts "Medienscouts MV" wurde mit dem Gewinn des renommierten ITEC Cares Award 2025 in der Kategorie "staatliches Engagement" gewürdigt. Mit der Auszeichnung werden all jene geehrt, die sich in der Bildungslandschaft in Mecklenburg-Vorpommern mit Leidenschaft für eine fundierte Medienbildung einsetzen.

"Wir freuen uns sehr, dass dieses Jugendprojekt, das seit Jahren mit vielen engagierten Partnern eine ganz starke Arbeit in unserem Land leistet, in diesem Jahr diese Würdigung erfährt. Die Auszeichnung ist ein beeindruckender Beweis für das Engagement und die Kompetenz aller Beteiligten der Medienscouts MV - für diesen Einsatz mein herzlicher Dank an alle Unterstützer und Mitwirkende", gratuliert MV-Digitalisierungsminister Christian Pegel und:

"Die Medienscouts geben insbesondere jungen Menschen in unserem Land die Werkzeuge an die Hand, um in einer digitalen Welt nicht nur Konsumenten, sondern aktive, mündige Gestalter zu sein. Das Projekt trägt dazu bei, dass Medien nicht nur genutzt, sondern verstanden werden - als Mittel zur Kommunikation, als Raum für Kreativität und als Instrument zur Mitgestaltung unserer gemeinsamen Zukunft." Das Projekt Medienscouts MV, initiiert vom Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklen-burg-Vorpommern, bildet Jugendliche zu kompetenten Ansprechpartnern in Fragen der sicheren und verantwortungsvollen Mediennutzung aus. Durch sogenannte Peer-to-Peer-Ansätze (Kommunikation unter Gleichen) werden Schülerinnen und Schüler befähigt, ihr Wissen an Gleichaltrige weiterzugeben und somit aktiv zur Prävention von Medienrisiken beizutragen.

Der ITEC Cares Award wird jährlich vom IT-Executive Club im Rahmen der Hamburger IT-Strategietage verliehen und zeichnet herausragende Projekte im Bereich der digitalen Bildung und des gesellschaftlichen Engagements aus. Die Medienscouts MV konnten sich in diesem Jahr in der Kategorie "staatliches Engagement" erfolgreich gegen zahlreiche Mitbewerber durchsetzen.

"Dieser Gewinn unterstreicht die Bedeutung von Projekten wie den Medienscouts MV für die digitale Bildung und den verantwortungsvollen Umgang mit Medien. Es zeigt, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern auf dem richtigen Weg sind, unsere Jugend fit für die digitale Zukunft zu machen. Daher bin ich auch unserem Landesdatenschutzbeauftragten dankbar, der sich für dieses Projekt stark macht und jährlich Jugendliche zu neuen 'Scouties' ausbildet", betont Minister Pegel.

Weitere Informationen zu den Medienscouts MV finden Sie auf der Website des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell