POL-NB: Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Streifenwagen

PHR Pasewalk (ots) - Am 25.04.2025 um 10:35 Uhr kam es in der Pasewalker Innenstadt zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der 55-jährige deutsche Fahrzeugführer mit seinem PKW Opel die Lindenstraße aus Richtung Torgelower Straße kommend und musste verkehrsbedingt an dem dortigen Kreisverkehr halten. Der ...

mehr