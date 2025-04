Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung: 29-Jähriger sitzt nach Festnahme in Justizvollzugsanstalt

Flörsheim am Main / Hanau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(fg) Nachdem die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Hanau mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem 29 Jahre alten Beschuldigten gesucht hatten (wir berichteten), nahmen Beamte der Kriminalpolizei den gesuchten 29 Jahre alten Beschuldigten am Donnerstagabend in Flörsheim am Main (Main-Taunus-Kreis) fest. Vorangegangen waren intensive Fahndungsmaßnahmen. Der 29-Jährige wurde gegen 23.45 Uhr widerstandslos festgenommen und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihm wird daher zurückgenommen.

Offenbach, 25.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

