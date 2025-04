POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

Maintal (ots) - (lei) Männlich, etwa 40 Jahre alt, zirka 1,85 bis 1,90 Meter groß, schlank, dunkle kurze Haare, dunkle Jacke, T-Shirt, blaue Jeans und Turnschuhe mit roten Akzenten: So lautet die recht gute Beschreibung eines Trickdiebes, der am Mittwoch in einem Seniorenzentrum in der Eichendorffstraße am Werk ...

mehr