POL-OF: Unbekannte klauten Zigaretten und Bargeld aus Ford Transit und Fahrradfahrerin von grauem Jaguar erfasst: eine Person verletzt

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Unbekannte klauten Zigaretten und Bargeld aus Ford Transit - Offenbach

(cb) Aus einem vermutlich unverschlossenem blauen Ford Transit, der in einer Hofeinfahrt im Dr.-Karl-Reiß-Weh (10er-Hausnummern) abgestellt war, klauten zwei bislang unbekannte Männer mehrere Schachteln Zigaretten sowie Münzgeld. Die Tat ereignete sich am Dienstag, gegen 3.40 Uhr. Laut Zeugenaussagen soll einer der Täter kräftig und dunkel gekleidet gewesen sein. Sein Komplize soll von schlanker Statur gewesen sein. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

2. Fahrradfahrerin von grauem Jaguar erfasst: eine Person verletzt - Rödermark / Urberach

(cb) Am Mittwochmorgen ereignete sich in der Ober-Rodener Straße (10er-Hausnummern) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 26-jährige Fahrradfahrerin verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 59 Jahre alter Fahrer eines grauen Jaguars von der Ober-Rodener Straße auf den Parkplatz eines Baumarktes einfahren. Verkehrsbedingt musste dieser an einer roten Ampel halten. Die Rennradfahrerin fuhr währenddessen an den an der Ampel wartenden Fahrzeugen vorbei. Als die Ampel auf Grün sprang, wollte der 59-Jährige aus Rödermark nach rechts abbiegen, übersah hierbei vermutlich die geradeaus fahrende Zweiradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 26 Jahre alte Frau aus Rödermark erlitt hierdurch leichte Verletzungen und musste in einem umliegenden Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Durch den Unfall entstand am grauen Jaguar ein Sachschaden von schätzungsweise 800 Euro und am Fahrrad von etwa 30 Euro. Die Beamten der Polizeistation Dietzenbach bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

Offenbach, 24.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell