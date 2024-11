Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kettenheim (ots)

Am Montag, 25.11.2024, ereignete sich ein Verkehrsunfall bei Kettenheim. Eine 58-Jährige aus dem Donnersbergkreis befuhr gegen 20:40 Uhr die K26 aus Richtung Kettenheimer Bahnhof und bog nach links auf die B271 in Richtung Flomborn auf. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines aus Richtung Flomborn kommenden Motorradfahrers. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Der Fahrer des Motorrades, ein 18-jähriger Mauchenheimer, wurde nach aktuellem Sachstand schwer verletzt und kam nach Kirchheimbolanden in eine Klinik. An den beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell