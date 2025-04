Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kanister mit Diesel in Auto entdeckt: Ermittlungen wegen Verdacht des Diebstahls

Rodgau (ots)

(lei) Dass er sechs Kanister voll mit Diesel in seinem Auto transportierte, war an sich nicht sonderlich verdächtig - wohl aber die Tatsache, dass man zusätzlich Aufbruchwerkzeug und Sturmhauben in dem Wagen gefunden hatte. Diese Situation wurde bei einer Fahrzeugkontrolle in der Nacht zu Donnerstag im Gutenbergring durch eine Polizeistreife zu Tage gefördert.

Dort hatten die Ordnungshüter gegen 1.30 Uhr einen blauen Opel Corsa gestoppt. Gegen den 30 Jahre alten Fahrer wird nun wegen Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt, denn die Beamten gehen davon aus, dass der Sprit gestohlen bzw. aus einem Fahrzeug- oder Lagertank illegal abgezapft wurde. Eine aktuelle Tat konnte bislang nicht festgestellt werden. Ob und inwieweit ein Zusammenhang zu einem Diesel-Diebstahl am 13. April im Industriegebiet in Jügesheim besteht (dort wurden spät abends Kraftstoff aus mehreren geparkten Lkw abgezapft), wird nun geprüft, zumal dort ein blauer Opel Corsa vom Tatort flüchtete.

Der 30-Jährige musste jedenfalls für weitere polizeiliche Maßnahmen vorübergehend mit auf die Polizeiwache und die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Hinweise nimmt die Polizeistation Heusenstamm entgegen (06104 6908-0).

Offenbach, 24.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

