Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Handtasche entrissen: Kripo bittet um Zeugenhinweise

Bruchköbel (ots)

(lei) Ein etwa 1,60 Meter großer Mann, bekleidet mit schwarzer Lederjacke und schwarzer Jeans, hat am Mittwochmorgen, gegen 10.15 Uhr, im Eichenweg eine junge Frau überfallen, die gerade auf dem Weg zu einer Bank war. Nach Angaben der 27-Jährigen, die das Tatgeschehen erst neun Stunden später zur Anzeige brachte, hatte der Unbekannte sie in einem verwinkelten Durchgang in Höhe der Hausnummer 17 von hinten geschubst, sodass sie zu Boden fiel. Anschließend entriss er ihr die Umhängetasche, in der sich Bargeld befand, und verschwand zu Fuß. Der Beschreibung nach hatte der Täter einen dunklen Hautton. Wer weitere Hinweise zu ihm geben kann, wird gebeten, sich bei der Hanauer Kriminalpolizei zu melden (06181 100-123).

Offenbach, 24.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell