Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gurtkontrollen: Mehrere Fahrer nicht angeschnallt

Appell: "Anschnallen rettet Leben"

Offenbach (ots)

(lei) Gemeinsam mit der Stadtpolizei Offenbach haben Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Offenbach am Mittwochmorgen in der Geleitsstraße Verkehrsteilnehmende kontrolliert und dabei ihren Fokus auf den Sicherheitsgurt gelegt, den viele aus Bequemlichkeit oftmals nicht oder falsch anlegen. Über ein Dutzend Verstöße registrierten und ahndeten die Schutzleute vor Ort und führten mit etlichen auch Gespräche, warum der Gurt mitunter lebensrettend sein kann. Zudem hielten sie einen 16-Jährigen E-Scooter-Fahrer an, für dessen Gefährt offenbar keine Pflichtversicherung bestand, weswegen nach dem gleichnamigen Gesetz gegen ihn Ermittlungen eingeleitet wurden.

Die Message der Uniformierten: Der Sicherheitsgurt ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit! "Er ist die wichtigste Schutzmaßnahme im Auto, hält im Falle eines Unfalls sicher im Sitz und reduziert das Risiko, schwer verletzt zu werden, erheblich. Sie haben es also selbst in der Hand! Schnallen Sie sich auch bei kurzen Strecken stets an und opfern Sie lieber eine Sekunde dafür, anstatt vielleicht Ihr Leben", sagt Polizeisprecher Thomas Leipold dazu.

Offenbach, 23.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell