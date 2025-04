Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: BMW aufgebockt: Wer hat die Räder geklaut? ; Polizeibeamtin und Polizeibeamter bei Festnahme verletzt: Anzeigen gegen 39-Jährigen; Wer hat in der Sporthalle gewütet? und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. BMW aufgebockt: Wer hat die Räder geklaut? - Offenbach

(lei) Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen die Räder eines BMW, der in der Straße "Zum Markwald" abgestellt war, gestohlen. Ihren kriminellen Plan setzten sie in der Zeit zwischen 3 und 5 Uhr um, indem sie den X6 auf Holzstücke aufbockten und den Radsatz im Wert von 5.000 Euro abmontierten. Täterhinweise bitte an die 069 8098-5100 (Polizeirevier Offenbach).

2. Handwerkerfahrzeug aufgebrochen: Hinweise erbeten - Neu-Isenburg

(cb) Bislang Unbekannte haben einen weißen Renault Trafiq, der am Fahrbahnrand in der Schwalbenstraße (10er-Hausnummern) abgestellt war, aufgebrochen und durchwühlt. Nach derzeitigen Erkenntnissen zerschnitten die Täter einen Teil der Karosserie, langten in das Fahrzeuginnere und konnten anschließend den Türmechanismus öffnen. Sie durchsuchten augenscheinlich den hinteren Ladebereich des Handwerkerfahrzeuges. Ob die Langfinger Beute machte, ist derzeit nicht bekannt. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei nimmt unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) Hinweise entgegen.

3. Polizeibeamtin und Polizeibeamter bei Festnahme verletzt: Anzeigen gegen 39-Jährigen - Dietzenbach

(lei) Der mutmaßliche Schlag mit einer Glasflasche gegen einen anderen Mann war Ausgangspunkt dafür, dass gegen einen 39 Jahre alten Mann nun gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet wurden. Angefangen hat alles damit, dass der Dietzenbacher am Dienstagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, in Höhe eines Supermarktes am Masayaplatz 3 zunächst wohl in Streit mit einem 49-Jährigen geraten war. Dabei soll er seinem Kontrahenten die volle Glasflasche gegen den Kopf geschlagen haben, wodurch dieser eine Platzwunde erlitt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik kam. Der Tatverdächtige, der laut Atemtest mit 2,63 Promille gehörig unter Alkoholeinfluss stand, wurde durch eine eintreffende Polizeistreife vor Ort vorläufig festgenommen, unter anderem wegen einer angeordneten und später auch durchgeführten Blutentnahme. Im Zuge der Festnahme, so der Vorwurf, soll der 39-Jährige Widerstand geleistet sowie nach den beiden Ordnungshüten getreten und gespuckt haben. Eine Beamtin wurden in dem Zusammenhang am Knie und ihr Streifenpartner an der Hand verletzt. Die Ermittlungen gegen ihn wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dauern an. Zeugen des Vorfalls sind aufgerufen, sich mit der Polizeistation in Dietzenbach in Verbindung zu setzen (06074 837-0).

4. Zaun beschädigt: Unbekannte drangen in Kieswerk ein / Polizei bittet um Hinweise - Rodgau

(lei) Ein Alarm betreffend das Kieswerk im Heusenstammer Weg hat in der Nacht zu Mittwoch die Polizei auf den Plan gerufen. Kurz vor halb eins wurde den Beamten mitgeteilt, dass sich zwei unberechtigte Personen auf dem dortigen Gelände aufhalten würden, woraufhin mehrere Streifen nach dort eilten. Am Einsatzort konnten die Ordnungshüter kurz darauf einen beschädigten Zaun feststellten, durch den die Eindringlinge offenbar auf das Areal gelangt waren. Die Absuche des Geländes verlief ergebnislos, die Unbekannten waren offenbar zwischenzeitlich geflüchtet. Einer derer hatte eine Arbeitshose mit Reflektoren an, die andere Person trug eine schwarze Jacke, schwarze Schuhe und eine Jeans. Was sie dort wollten, ist noch unklar und nun Teil der Ermittlungen, die unter anderem wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch geführt werden. Hinweise nimmt die Polizeistation Heusenstamm entgegen (06104 6908-0).

5. Wer hat in der Sporthalle gewütet? -Seligenstadt

(cb) Wer hat in der Sporthalle gewütet? Dieser Frage gehen nun die Ermittler der Polizei in Seligenstadt nach. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte ein bislang Unbekannter in die Sporthalle einer Schule in der Einhardstraße und beschmierte dort eine Wand sowie zwei Dokumente mit mehreren Schriftzügen. Des Weiteren soll der Unbekannte für mehrere kaputte Handtuchhalter sowie verstopfte Duschen und Waschbecken verantwortlich sein. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag und Sonntag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei den Beamten.

Offenbach, 23.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell