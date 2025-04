Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannter berührte Teenagerin im Bus unsittlich; Wer fuhr den BMW? Zeugen gesucht!; Streit unter Frauen eskalierte: 32-Jährige verletzt und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Unbekannter berührte Teenagerin im Bus unsittlich - Hanau

(cb) Eine 13-Jährige fuhr am Sonntag, kurz nach 18 Uhr, mit der Buslinie 566 vom Freiheitsplatz in Richtung Großauheim, als sie durch einen bis dato unbekannten Mann unsittlich berührt wurde. Der Unbekannte, der 50 und 60 Jahre alt sein soll und etwa 1,75 Meter groß war, saß neben der Teenagerin und legte dieser während der Busfahrt die Hand auf ihren Oberschenkel. Das Mädchen schlug daraufhin die Hand des Mannes, welcher kurze schwarze Haare und einen kurzen Bart hatte, weg. Dieser wollte sie anschließend in ein Gespräch verwickeln, was die Jugendliche jedoch abblockte. Sie verließ den Bus anschließend an der Haltestelle Bahnhof, während der Unbekannte, der eine schwarze Jacke, ein weißes Hemd, eine dunkelbeige Hose und dunkle Schuhe trug, weiterfuhr. Die Kriminalpolizei in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Wer fuhr den BMW? Zeugen gesucht! - Maintal / Niederdorfelden

(cb) Einen Sachschaden von etwa 14.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, als dieser am Samstag, gegen 1.50 Uhr, drei geparkte Fahrzeuge beschädigte. Nach ersten Ermittlungen soll ein etwa 50 Jahre alter Mann in einem grauen BMW mit MKK-Kennzeichen auf der Berger Straße in Richtung Ortsmitte gefahren sein. Im Bereich der 20er Hausnummern kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen dort abgestellten blauen VW Caddy am Fahrzeugheck. Am Caddy entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von 8.000 Euro. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen soll der 1,70 Meter große Mann mit kurzen grauen Haaren seine Fahrt im BMW fortgesetzt und das Fahrzeug schließlich einige Meter weiter am Straßenrand abgestellt haben. Laut Zeugenaussagen soll dieser dann aus dem grauen Wagen ausgestiegen und zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Des Weiteren soll der Unbekannte mit einer dunklen Jacke sowie Hose bekleidet gewesen sein. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun Zeugen des Unfalls und bitten diese, sich unter der Telefonnummer 069 8098-5699 zu melden.

3. Hinweise erbeten: weißer Mini-Cooper angedotzt - Langenselbold

(cb) Innerhalb weniger Minuten beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher am Samstag einen weißer Mini-Cooper und verursachte dadurch einen Sachschaden von ungefähr 1.500 Euro. Die Fahrzeugbesitzerin hatte ihren weißen Kleinwagen gegen 11.15 Uhr am Fahrbahnrand in der Bahnstraße (einstellige Hausnummern) abgestellt. Als sie nur fünf Minuten später zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie Beschädigungen an der vorderen Stoßstange feststellen. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 190 10-0 entgegen.

4. Streit unter Frauen eskalierte: 32-Jährige verletzt - Wächtersbach

(cb) Am Sonntagabend soll es zwischen einer 27 Jahre alten Frau und ihrer 32-jährigen Bekannten im Bereich einer Hofeinfahrt in der Aufenauer Straße zu einem vorerst verbalen Streit gekommen sein. Im Laufe der Auseinandersetzung soll es zwischen den beiden Frauen zu einem Gerangel gekommen sein, bei dem die Ältere die Jüngere mit einem Messer verletzt haben soll. Die 32-jährige Wächtersbacherin erlitt dadurch Verletzungen im Bereich des Unterarms und der Schulter, woraufhin sie in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste. Die mutmaßliche Angreiferin konnte noch vor Ort durch hinzugerufene Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Auf der Dienststelle erfolgte unter anderem die erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde die 27 Jahre alte Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis nach Hause entlassen. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zu. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 in Verbindung zu setzen.

Offenbach, 22.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell