Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Volksverhetzung; Zigarettenautomat aufgebrochen; Spaziergängerin von Hund angegriffen und verletztbitte und mehr

Stadt und Kreis Offenbach

1. Unfallflucht auf der Autobahn 3: Blaues Auto fuhr davon - Seligenstadt

(fg) Vergangenen Mittwoch ereignete sich auf der Autobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Seligenstadt und Hanau eine Unfallflucht, wobei ein Schaden von rund 9.000 Euro entstand. Der Verursacher, es soll sich um ein blaues Auto gehandelt haben, machte sich in Richtung Hanau davon. Nach bisherigen Erkenntnissen wechselte der Unbekannte kurz vor 12 Uhr mit seinem Fahrzeug auf die mittlere Fahrspur, offenbar ohne auf den dort befindlichen Skoda Karoq zu achten. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die Skoda-Fahrerin auf die linke Spur aus und kollidierte hierbei mit einer Mercedes C-Klasse. Die Insassen blieben beim Zusammenstoß unverletzt. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache der Polizeiautobahnstation unter der Rufnummer 06181 91155-0.

2. BMW und Skoda krachten zusammen - Bundesautobahn 3 / Anschlussstelle Seligenstadt

(cb) Am Donnerstag, gegen 12.25 Uhr, ereignete sich auf der Bundesautobahn 3 zwischen der Anschlussstelle Seligenstadt und dem Autobahndreieck Seligenstadt in Fahrtrichtung Köln ein Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer BMW in einen grauen Superb krachte. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Lastkraftwagens mit Anhänger die rechte der drei Fahrspuren, als dieser plötzlich auf die mittlere Fahrspur wechselte und hierbei vermutlich den schwarzen BMW mit DA-Kennzeichen übersah. Um eine Kollision mit dem Brummi zu vermeiden, zog der 40 Jahre alte BMW-Fahrer auf die linke Fahrspur und krachte hierbei mit dem grauen Skoda zusammen. Alle Unfallbeteiligten blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der an den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstandene Gesamtsachschaden beträgt etwa 4.000 Euro. Die ermittelnden Beamten der Polizeiautobahnstation Langenselbold suchen nun weitere Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

3. Zeugensuche: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Volksverhetzung - Offenbach

(fg) Am Mittwoch (16. April 2025) kam es in der Kaiserstraße im Bereich der 60er-Hausnummern kurz nach 16 Uhr zu einer Körperverletzung sowie zu rassistischen Beleidigungen, weshalb die Polizei weiterhin nach Zeugen sucht. Eine 42-Jährige aus Offenbach befand sich an der dortigen Bushaltestelle. Im Einstiegsbereich begannen aus bislang unbekannten Gründen ein 76 Jahre alter Mann sowie eine 63-Jährige die Offenbacherin zu beleidigen. Der 76-Jährige soll der 42-Jährigen zudem noch mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen dauern an. Die Kripo sucht unter der Rufnummer 069 8098-1234 nach weiteren Zeugen, unter anderem nach Businsassen, die den Vorfall beobachtet haben.

4. Wer kann Hinweise geben? Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Offenbach / Westend

(cb) Am vergangenen Wochenende brachen bislang Unbekannte mehrere Fahrzeuge, die im Dreieichring (einstellige Hausnummern) abgestellt waren. Die Täter schlugen zwischen Samstag, 12 Uhr und Sonntag 8.45 Uhr, bei einem grauen VW-Transporter, einem weißen Renault Master, einem weißen Hyundai I20, einem grauen VW Polo sowie einem blauen Renault Captur jeweils eine Fahrzeugscheibe ein, durchsuchten dann jeweils das Fahrzeuginnere und entwendeten diverse Gegenstände; unter anderem Tankkarten, Dokumente, Kopfhörer und eine Regenjacke. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Ermittler des Fachkommissariats prüfen einen möglichen Tatzusammenhang und bitten unter der Telefonnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

5. Fahrräder in Tiefgarage durch vier Unbekannte beschädigt - Neu-Isenburg

(cb) Vier unbekannte Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren drangen am Sonntag, gegen 22.30 Uhr, in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses am Dreiherrnsteinplatz (einstellige Hausnummern) ein und beschädigten dort mehrere abgestellte Fahrräder. Hierdurch verursachten die Männer mit dunklem Haar einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Laut Zeugenhinweisen soll einer der Täter eine dunkelblaue Jacke, eine dunkle Hose und helle Schuhe getragen haben. Einer seiner Komplizen war mit einer dunkelblauen Jacke mit waagerechtem Strich, einer weißen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Der dritte Täter mit dunkler Hose trug über einem schwarzen Oberteil eine glänzende Weste. Der Vierte hatte eine grüne Kapuzenjacke, eine dunkle Hose und weiß/schwarze Schuhe an. Zudem führte dieser eine schwarze Umhängetasche mit sich. Die Polizei in Neu-Isenburg bittet unter der Telefonnummer 06102 2902-0 um Zeugenhinweise.

6. Zeugen gesucht: Hakenkreuze auf Feldweg gesprüht - Obertshausen

(cb) Auf einem Feldweg im Bereich des Sonnentauplatzes haben bislang Unbekannte zwei etwa 1,50 Meter auf 1,50 Meter große Hakenkreuze mit roter Farbe aufgesprüht. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 11 Uhr und Montag, 9.35 Uhr. Die Ermittler der Staatsschutzabteilung suchen nun Zeugen der Tat. Diese melden sich bitte unter der Kripohotline (Telefonnummer 069 8098-1234).

7. Spaziergängerin von Hund angegriffen und verletzt: Zeugen bitte melden! - Mühlheim

(cb) Bei einem Spaziergang am Sonntag zwischen Lämmerspiel und Steinheim wurde eine 67-jährige Frau von einem Hund angefallen und verletzt, weshalb die Polizei in Mühlheim Zeugen sucht. Die Spaziergängerin war gegen 13.30 Uhr in dem Waldstück unterwegs, als ihr eine etwa 30 Jahre alte Frau mit schwarzen Haaren und ihrem kniehohen hellbraunen Hund entgegenkamen. Laut Zeugenaussagen war das Tier an der Leine, versuchte jedoch mehrfach nach vorbeifahrenden Radfahrern zu schnappen oder diesen hinterherzurennen. Als die Hundebesitzerin mit ihrem Vierbeiner die Spaziergängerin passierte, riss sich der Hund los und griff die 67 Jahre alte Frau an. Der hellbraune Hund biss die Spaziergängerin in den Arm und verletzte sie dadurch. Die Hundehalterin, welche dunkel gekleidet war und rosa Schuhe anhatte, weigerte sich der Verletzten ihren Namen zu nennen und flüchtete fußläufig. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0 zu melden.

8. Amphibienschutzzaun beschädigt: Zeugensuche! - Langen

(fg) Unbekannte beschädigten zwischen Freitagmorgen, 10 Uhr und Samstagabend, 18.40 Uhr, im Bereich der Sehringstraße einen Amphibienschutzzaun auf einer Länge von rund 600 Metern. Es handelt sich hierbei um die Zäune entlang der Luderschneise, Steingrundschneise und in der Nordostecke (Steingrundschneise/Einzelheckschneise). Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Der entstandene Schaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

9. Zigarettenautomat aufgebrochen: Wer hat etwas gesehen? - Langen

(fg) Im Bereich der Ampèrestraße / Pittlerstraße / Raiffeisenstraße haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten aufgehebelt und den Inhalt mitgenommen. Die Tat wurde am Montagmorgen, gegen 9 Uhr, zur Anzeige gebracht. Zeugen, die die Täter beim Diebstahl der Zigaretten und des Bargelds beobachtet haben, gibt es bislang nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweisgeber, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bittet auf der Wache der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

10. Zwei Fahrzeuge stießen auf Landesstraße zusammen: Drei Personen verletzt - Landesstraße 3121 / Seligenstadt

(cb) Bei einem Unfall, welcher sich am Donnerstagmittag auf der Landesstraße 3121 in Seligenstadt ereignete, stießen mehrere Fahrzeuge zusammen, wodurch drei Personen Verletzungen erlitten. Ersten Ermittlungen nach, wollte eine 31-jährige VW-Fahrerin von der Landesstraße auf die Bundesautobahn 3 abbiegen und übersah offenbar einen entgegenkommenden grauen Mercedes. Die 77 Jahre alte Fahrerin des Mercedes mit OF-Kennzeichen versuchte noch dem Golf auszuweichen und kollidierte dabei mit einem schwarzen BMW, welcher verkehrsbedingt an der Abfahrt der Bundesautobahn stand. Durch die Wucht des Zusammenstoßes erlitten drei Unfallbeteiligte leichte Verletzungen und mussten in umliegenden Krankenhäusern medizinisch versorgt werden. An den drei Unfallfahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 15.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei in Seligenstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

11. Audi-Fahrer beging Unfallflucht: Wer hat Fahrweise auf der Bundesstraße beobachtet - Rödermark / Ober-Roden / Bundesstraße 45

(fg) Ein 21-Jähriger soll am Donnerstag eine Verkehrsunfallflucht begangen und unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs gewesen sein. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die die Fahrweise des Audi-Lenkers auf der Bundesstraße 45 beobachtet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 21-Jährige aus Rödermark gegen 18.30 Uhr auf der Bundesstraße 45 von Dieburg kommend unterwegs. Auf der Bundesstraße habe der A3-Fahrer andere Fahrzeuge auf der rechten Spur und dem Strandstreifen verkehrswidrig rechts überholt. In der Abfahrt Eppertshausen / Rödermark kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei zwei Verkehrsschilder. Anschließend entfernte sich der mutmaßliche Verursacher, der jedoch kurz darauf kontrolliert werden konnte. Ein aufmerksamer Zeuge war dem Audi hinterhergefahren und hatte folgerichtig die Polizei alarmiert. Der 21-Jährige, der offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhr, musste auf der Wache eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben. Weitere Zeugen, die die Fahrweise beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

12. Wer hat den grauen Mercerdes touchiert? - Hainburg / Hainstadt

(cb) Die Ermittler in Seligenstadt suchen Zeugen, welche Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht geben können, die sich am Donnerstag in der Hauptstraße ereignete. Eine 56-jährige Mercedes-Fahrerin wollte gegen 15 Uhr von der Hauptstraße nach rechts in die Offenbacher Landstraße einbiegen, als sie verkehrsbedingt an einer roten Ampel warten musste. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Hauptstraße und touchierte beim Vorbeifahren das Heck des grauen Mercedes. Ohne sich um den dadurch entstandenen Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, flüchtete dieser. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 an die Polizei in Seligenstadt.

Offenbach, 22.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

