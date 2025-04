Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gespann deutlich zu schwer: 42-Jähriger ohne Fahrerlaubnis und berauscht unterwegs

Bild-Infos

Download

Bruchköbel (ots)

(fg) Am Donnerstagmorgen zog eine Streife der Polizeiautobahnstation Langenselbold ein Gespann aus dem Verkehr, das um 1.789 Kilogramm überladen war. Zudem besaß der 42 Jahre alte Fahrer nicht die gültige Fahrerlaubnis. Da weiterhin der Verdacht bestand, dass der Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs war, wurde ein freiwilliger Urintest durchgeführt. Dieser schlug positiv auf THC und Kokain an, weshalb auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen 8 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer und gab an, dass er hinter einem Gespann fahre, das augenscheinlich überladen sei. Eine Streife der Polizeiautobahnstation machte sich daraufhin umgehend auf den Weg und schloss im Bereich der Landesstraße 3195 in Mittelbuchen auf das Fahrzeuggespann auf. Letztlich kam es in der Straße "Zur Breulwiese" in Bruchköbel zur Kontrolle. Hierbei deckten die Polizeibeamten die Verstöße auf und untersagten die Weiterfahrt. Auf den 42-Jährigen kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

Offenbach, 22.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell