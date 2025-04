POL-OF: Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 3196: Vier Verletzte

Gemeinde Steinau (ots) - Bei einem Alleinunfall am Sonntagnachmittag wurde ein Motorradfahrer aus Dittelbrunn schwer verletzt. Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Yamaha-Fahrer die Landstraße 3196 aus Steinau-Marjoß kommend in Richtung Steinau. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Biker nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen dort stehende Bäume. ...

