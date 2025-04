Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 19.04.2025

Main-Kinzig-Kreis (ots)

Bereich Offenbach

Keine Beiträge

Bereich Main-Kinzig

1. Bekleidung fängt Feuer - Bad Orb

Am Freitag, 18.04.2025, gegen 16.30 Uhr, wurde in der Sozialunterkunft in der Leopold-Koch-Straße ein Brand gemeldet. Die eintreffende Feuerwehr konnte im 1. Obergeschoss zwar kein Feuer, dafür aber angebrannte Bekleidungsgegenstände feststellen, welche aus ungeklärter Ursache offenbar Feuer gefangen hatten. Durch die Rauchentwicklung wurden drei Personen verletzt, eine davon musste zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht werden. Sachschaden ist nicht entstanden. Ein Zimmer war vorläufig nicht bewohnbar.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

Offenbach am Main, 19.04.2025, Ingo Derigs, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell