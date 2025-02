Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brand in Seniorenwohnanlage fordert mehrere Verletzte

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Frankfurt am Main (ots)

Am heutigen Sonntagabend (16.02.2025) wurde gegen 20 Uhr über den Notruf ein Brand auf dem Balkon einer Wohnung in Eckenheim gemeldet. Da es sich bei dem betroffenen Gebäude im Schliemannweg um eine mehrgeschossige Wohnanlage für Senioren handelt und nicht klar war, ob sich Menschen in Lebensgefahr befinden, alarmierte die Feuerwehrleitstelle umgehend ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Die Einsatzkräfte, welche kurze Zeit nach der Alarmierung am Ort des Geschehens eintrafen, begannen umgehend mit der Personensuche und der Brandbekämpfung auf dem Balkon sowie in der dazugehörigen Wohnung. Innerhalb der ersten Minuten konnten bereits mehrere Menschen durch die Feuerwehr aus dem verrauchten Geschoss gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Da nicht auszuschließen war, dass sich noch mehr Menschen in akuter Gefahr befinden und da sich der Brandrauch über mehrere Geschosse und in weitere Wohnungen ausgebreitet hatte, wurden weitere Rettungskräfte nachalarmiert. Im weiteren Verlauf wurden unter anderem auch mobilitätseingeschränkte Menschen, welche beispielsweise auf einen Rollstuhl angewiesen sind, aus dem Gebäude gerettet und durch den Rettungsdienst versorgt. Für die unverletzten Bewohnerinnen und Bewohner wurde aufgrund der eisigen Außentemperaturen kurzerhand eine Betreuungsstelle in einem nahegelegenen Sozialzentrum eingerichtet. Im Anschluss an die Lösch- und Rettungsmaßnahmen musste das Gebäude umfangreich entraucht werden. Für diesen Zweck kamen mobile Lüftungsgeräte zum Einsatz.

Insgesamt wurden bei dem Brand fünf Menschen verletzt, wovon eine Person in ein Frankfurter Krankenhaus transportiert werden musste. Für alle Weiteren war eine ambulante Versorgung vor Ort ausreichend.

An der Einsatzstelle waren in der Spitzenzeit ca. 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdient tätig. Neben der Berufsfeuerwehr kamen auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Ginnheim, Berkersheim und Heddernheim zum Einsatz.

Zum Berichtszeitpunkt laufen noch die letzten Aufräumarbeiten. Zudem wird gemeinsam mit dem Sozialamt abgestimmt, wo die Menschen untergebracht werden, deren Wohnungen nicht mehr bewohnbar sind. Die Schadenshöhe sowie die Brandursache sind noch nicht bekannt und werden in den kommenden Tagen durch die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell