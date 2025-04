Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen nach Raub gesucht

Neu-Isenburg (ots)

Drei dunkle Gestalten näherten sich gestern Abend gegen 22.30 Uhr in der Hermesstraße einem 20-jährigen Geschädigten und schlugen ihn zu Boden. Einer der Täter entriss ihm die Handtasche. Anschließend flüchteten die Männer mit der Beute in nördliche Richtung. Die drei Männer sollen dunkel gekleidet gewesen sein und Kapuzenjacken getragen haben. Sie sollen ein südländisches Aussehen gehabt haben. Das Alter der Männer wird auf 18 bis 24 Jahre geschätzt. Einer der Männer soll einen schwarzen Vollbart und ein Muttermal im Gesicht gehabt haben und etwa 175-180 cm groß und schlank gewesen sein. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

Offenbach am Main, 18.04.2025, N. Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

