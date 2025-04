Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei fasst Mann nach zwei Unfallfluchten: Fünf Autos beschädigt und Schaden von rund 50.000 Euro; Einbruch bei Geflügelzuchtverein; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Polizei fasst Mann nach zwei Unfallfluchten: Fünf Autos beschädigt und Schaden von rund 50.000 Euro verursacht - Hanau / Maintal

(fg) Polizeibeamte nahmen am Donnerstagmorgen einen 33-Jährigen fest, dem zwei Unfallfluchten, in der Kesselstädter Straße in Hanau sowie in der Hanauer Straße in Maintal, vorgeworfen werden. Zudem soll der Mann, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt, ohne Führerschein, dafür aber unter Alkoholeinfluss unterwegs gewesen sein. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,34 Promille an. Insgesamt wurden fünf geparkte Autos beschädigt, wodurch ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro entstand. Nach der zweiten mutmaßlichen Tat in Maintal, rannte der 33-Jährige davon, konnte jedoch von einer Streifenbesatzung auf einem angrenzenden Grundstück vorläufig festgenommen werden.

Hanau:

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 33-Jährige gegen 0.40 Uhr in seinem Mercedes mit bulgarischen Kennzeichenschildern die Kesselstädter Straße aus Richtung Hanau- Wilhelmsbad kommend. Vermutlich aufgrund seines Alkoholkonsums kam der Lenker nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hierbei mit einem parkenden BMW-Mini. Aufgrund des starken Anstoßes wurde das Auto auf den davorstehenden Mitsubishi geschoben.

Nach dem Anstoß machte sich der mutmaßliche Unfallverursacher davon. Während der Unfallaufnahme fuhr der bis dato Unbekannte mit seinem stark beschädigten Mercedes erneut an der Unfallstelle und an der aufnehmenden Streife vorbei.

Maintal:

Daraufhin folgte die Streife dem Mercedes, um diesen zu kontrollieren. Der Mercedes-Fahrer reagierte auf keinerlei Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt in Schlangenlinien und mit hoher Geschwindigkeit über Hanau-Wilhelmsbad nach Maintal Hochstadt fort. Der Mercedes geriet zwischenzeitlich der außer Sicht, konnte kurz darauf jedoch in der Hanauer Straße gegen 1 Uhr ausfindig gemacht werden.

Offenbar kam der Wagen zuvor erneut von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen VW T-Roc, einen Fiat sowie einen Nissan Juke. Anschließend flüchtete der Insasse zu Fuß. Die Streife rannte hinterher und nahm den Verdächtigen auf einem angrenzenden Grundstück vorläufig fest.

Der Verdächtige, auf den nun mehrere Strafverfahren zukommen, musste mit zur Wache; die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an. Zeugen, die die Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

2. Einbruch bei Geflügelzuchtverein: Zeugen gesucht! - Maintal / Dörnigheim

(fg) Unbekannte sind zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwochvormittag, 11.20 Uhr, in der Straße "Leinpfad" auf das Gelände des dortigen Geflügelzuchtvereins eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen durchschnitten die Täter den Zaun des Zugangstors und begangen anschließend den dahinter befindlichen Weg. Letztlich wurden die Vorhängeschlösser dreier Tiergehege zerstört; ob die Täter etwas mitnahmen steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0 auf der Wache der Polizeistation in Maintal.

3. Zeugensuche: Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung - Langenselbold

(fg) Nach einem Vorfall am Donnerstagmorgen, gegen 1.15 Uhr, in einem Wendehammer in der Akazienstraße, ermittelt die Polizei unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Bis dato Unbekannte sollen mit ihrem Fahrzeug gegen einen Opel gefahren sein. Anschließend sei einer der Insassen ausgestiegen und habe den Opel-Fahrer körperlich angegangen. Der Opel-Lenker erlitt Verletzungen, die in einem Rettungswagen behandelt wurden. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Nach der Tat flohen die Unbekannten in einem weißen und einem schwarzen Auto in Richtung Gelnhausen. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0.

4. Diesel aus Sattelzugmaschine gestohlen - Hammersbach / Langen-Bergheim

(fg) Dieseldiebe waren zwischen Dienstagabend, 23 Uhr und Mittwochmorgen, 6 Uhr, auf der Tank- und Rastanlage Langen-Bergheim (Fahrtrichtung Gießen) unterwegs und entwendeten aus einer dort geparkten Sattelzugmaschine rund 500 Liter Diesel. Durch ein Loch zapften sie den Kraftstoff ab; es ist davonauszugehen, dass als weitere Tatmittel zudem mehrere Benzinkanister und ein Fahrzeug zum Transport genutzt wurden. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2.500 Euro.

Zeugen des Diebstahls wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeistation Hanau II in der Cranachstraße.

5. Scheibe mit Dachziegel beworfen: Zeugen gesucht! - Sinntal / Weichersbach

(fg) Unbekannte Täter bewarfen am Donnerstagmorgen, gegen 0.50 Uhr, die Scheibe des Aufenthaltsraumes einer ehemaligen Gaststätte in der Mottgerser Straße (einstellige Hausnummern) mit einem Dachziegel. Der entstandene Sachschaden an der Scheibe beträgt rund 500 Euro. Der Ziegel wurde im Rahmen der Anzeigenaufnahme im Innenraum festgestellt. Zum Tatzeitpunkt befanden sich keine Personen vor Ort. Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern.

Offenbach, 17.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell