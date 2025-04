POL-OF: Zeugensuche nach Unfallflucht; Mann entblößte sich - Zeugensuche!; Lautes Knallgeräusch - Steinmauer von Schule beschädigt

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Zeugensuche nach Unfallflucht: Wer hat Hinweise zu weißem BMW? - Dreieich / Sprendlingen

(fg) Am Mittwochnachmittag ereignete sich im Bereich der Frankfurter Straße / Fichtestraße ein Unfall, in dessen Folge sich der Verursacher in seinem weißen BMW davonmachte. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich zu melden. Nach bisherigen Erkenntnissen stand der weiße BMW gegen 17.50 Uhr mit eingeschaltetem Warnblinklicht nahe der Kreuzung. Der Fahrer des Autos sei dann abrupt in den fließenden Verkehr eingefahren, offenbar ohne auf den dort befindlichen VW Golf zu achten. Der Fahrer wich nach eigenen Angaben nach links aus, stieß hierbei jedoch mit einem Linienbus zusammen. Der Verursacher machte sich davon; verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 9.000 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

2. Lautes Knallgeräusch: Steinmauer von Schule beschädigt - Seligenstadt

(fg) Unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall am frühen Donnerstagmorgen, gegen 0.50 Uhr, in der Giselastraße auf dem Gelände einer dortigen Schule. Offenbar entzündeten die Täter einen bis dato unbekannten Sprengkörper; hierbei entstand an der dortigen Steinmauer ein Schaden von rund 500 Euro. Zudem habe es ein lautes Knallgeräusch gegeben. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0.

3. Mann entblößte sich: Polizei sucht Zeugen - Seligenstadt

(fg) Am Mittwochabend, kurz nach 22 Uhr, entblößte sich ein Unbekannter in der Fritz-Reuter-Straße vor einer 17-Jährigen, weshalb die Kriminalpolizei nun nach Zeugen sucht. Der 40 bis 50 Jahre alte Mann soll zwischen mehreren Fahrzeugen gestanden, an seinem Glied herumgespielt und in Richtung der jungen Frau geschaut haben. Der Täter, der eine Wollmütze trug, hatte eine schlanke Figur und ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen des Vorfalls beziehungsweise Personen, die Hinweise auf den Mann geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

