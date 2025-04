Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Brand eines Wohnhauses: Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Schlüchtern / Kressenbach (ots)

(fg) Am frühen Donnerstagmorgen kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einem Brand eines Wohnhauses im Bornkresseweg in Kressenbach. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 2.45 Uhr alarmiert. Die Anwohnerinnen und Anwohner konnten das Gebäude, welches letztlich in Vollbrand stand, allesamt unverletzt verlassen; eine Person fühlte sich, wohl aufgrund der Geschehnisse, nicht wohl und kam daher zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Wieso es zu dem Brand kam, bedarf nun weiterer Ermittlungen. Eine erste Schadensschätzung beläuft sich auf rund 200.000 Euro.

Offenbach, 17.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

