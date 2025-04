Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hausfassade beschmiert; Rentnerin stürzte von Rad: Linienbus fuhr weiter; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche wegen Schmierereien an Hausfassade - Hanau

(fg) In der Straße "An der Walkmühle" haben Unbekannte eine Fassade eines dortigen Mehrfamilienhauses mit einem seitenverkehrten Hakenkreuz und das dortige Regenfallrohr mit weiteren nicht näher erkennbaren "Tags" beschmiert. Das Hakenkreuzsymbol in roter Farbe hat eine Größe von zehn auf zehn Zentimetern. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten befindet sich die beschmierte Fassade in einer dortigen Hausnische. Die Tat wurde am Dienstagnachmittag, gegen 13 Uhr, festgestellt und der Polizei gemeldet.

Der Staatsschutz ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung und bittet unter der Rufnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

2. Rentnerin stürzte von Rad: Linienbus fuhr weiter - Zeugensuche! - Erlensee

(fg) Eine 72-Jährige aus Erlensee befuhr am Montagnachmittag, gegen 14.40 Uhr, mit ihrem Pedelec die Ravolzhäuser Straße in Fahrtrichtung Bruchköbeler Straße. Als sie an parkenden Fahrzeugen vorbeifahren wollte, habe sie dies mittels Handzeichen signalisiert. Während sie an den Autos vorbeifuhr, sei sie von einem Linienbus überholt und womöglich gestreift worden. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Der weiße Linienbus mit grüner Aufschrift (Fahrtlinie X93) sei weitergefahren. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5699 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

3. Hakenkreuz an Hauswand gesprüht: Zeugen gesucht! - Nidderau / Eichen

(fg) Unbekannte haben in der Straße "Kleine Gasse" (10er-Hausnummern) ein Hakenkreuz in der Größe von 50 auf 50 Zentimetern mit weißer Sprühfarbe an einer Hauswand aufgebracht, weshalb nun Zeugen gesucht werden. Die Tat ereignete sich am Dienstag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen hat die Ermittlungen wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Offenbach, 16.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell