Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Alarm löste aus: Einbrecher floh in Richtung Marktplatz; Zwei Strafanzeigen: Staatsschutz ermittelt; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Alarm löste aus: Einbrecher floh in Richtung Marktplatz - Offenbach

(fg) Ein etwa 25 Jahre alter Mann mit dunklem sowie grauem Haar schlug am Mittwochmorgen, gegen 1.55 Uhr, ein Fenster eines Handyzubehörshops in der Frankfurter Straße (60er-Hausnummern) ein und beabsichtigte, in den Laden einzusteigen. Da der Alarm auslöste, machte sich der Einbrecher jedoch ohne Beute in Richtung Marktplatz davon. Der Mann trug einen grauen Pullover, eine schwarze Weste, eine graue Jogginghose und helle Turnschuhe. Am Fenster entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Offenbacher Kriminalpolizei.

2. Zwei Strafanzeigen: Staatsschutz ermittelt - Offenbach

(fg) Im Zuge einer Kundgebung, die am Samstag zwischen 12 und 17 Uhr auf dem Aliceplatz (10er-Haunsummern) stattfand, kam es zu zwei strafrechtlich relevanten Vorfällen, weshalb der Staatsschutz ermittelt. Die Ermittlungen richten sich gegen eine 53-Jährige wegen des Verdachts der Volksverhetzung und gegen einen 44-Jährigen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. So soll der 44-Jährige gegen 16.50 Uhr unter anderem mehrfach den "Hitlergruß" gezeigt haben. Die 53-Jährige habe sich im Rahmen eines verbalen Disputs mit dem dortigen Redner gegen 12.30 Uhr antisemitisch geäußert. In beiden Fällen schritt die Polizei umgehend ein und stellte die Personalien der beiden Tatverdächtigen fest. Die Ermittlungen gegen die beiden Verdächtigen laufen.

Zeugen, die die Taten beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

3. Mercedes gestohlen: Wer kann Hinweise geben? - Obertshausen / Hausen

(fg) Autodiebe waren in der Nacht zum Dienstag in der Schillerstraße zugange und entwendeten einen schwarz-grünen Mercedes, an dem OF-Kennzeichenschilder angebracht waren. Der Eigentümer hatte seinen Wagen am Montagabend, gegen 23.30 Uhr, im Bereich der Schillerstraße / Ecke Liebknechtstraße abgestellt. Als er am Dienstagmorgen, gegen 5.30 Uhr, seinen Wagen aufschließen wollte, bemerkte er den Diebstahl. Die Kriminalpolizei hat das Auto umgehend zur Fahndung ausgeschrieben.

Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach.

4. Kind stürzte mit Rad, beschädigte Auto und fuhr davon: Zeugensuche! - Obertshausen

(fg) Ein Kind war am Montag, gegen 18.25 Uhr, auf seinem Fahrrad in der Querstraße unterwegs, stürzte aus bislang unbekannten Gründen und beschädigte hierbei einen im Bereich der 20er-Hausnummern stehenden Skoda Fabia. Dieser weist nun Dellen und Kratzer in der hinteren Beifahrertür auf; der Schaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Der 12 bis 14 Jahre alte Junge radelte anschließend davon. Er war etwa 1,45 Meter groß, hatte schwarzes, längeres Haar und war mit einer schwarzen Jogginghose sowie mit einem blauen T-Shirt mit grüner Schrift bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Radfahrer geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm zu melden.

Offenbach, 16.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell