POL-OF: Radfahrer nach Abbiegeunfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - 1. Polizei nahm mutmaßlichen Exhibitionisten fest - Offenbach (fg) Polizeibeamte nahmen am Montag einen mutmaßlichen Exhibitionisten im angrenzenden Fechenheim (Frankfurt am Main) vorläufig fest. Der 62-Jährige soll kurz vor 12 Uhr am Schultheis-Weiher in einem Busch gesessen ...

mehr