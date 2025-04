Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme nach Auseinandersetzung; Einbrecher nahmen Handtasche, Schmuck, Damenunterwäsche und Parfüm mit; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Festnahme nach Auseinandersetzung: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung - Hanau

(fg) Nach einer Auseinandersetzung am frühen Dienstagmorgen in der Straße "Am Ballplatz" nahm die Polizei einen 21 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest.

Gegen 0.40 Uhr sprach ein 22 Jahre alter Hanauer den 21-Jährigen an, da dieser zuvor eine Gruppe von minderjährigen Frauen angesprochen haben soll. Zudem sei der 21-Jährige aggressiv aufgetreten und habe eine Glasflasche auf den Boden geworfen, sodass diese zerbrach.

Anschließend kam es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Hier soll der Verdächtige eine Glasscherbe der zerbrochenen Flasche aus seiner Jackentasche hervorgeholt haben und mit dieser in Richtung des Kopfes des Hanauers geschlagen haben. Der 22-Jährige trug eine oberflächliche, blutende Wunde am Hinterkopf davon und kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige rannte zunächst davon.

Er konnte jedoch kurz darauf durch eine Streife in der Gärtnerstraße angetroffen und festgenommen werden. Der 21-Jährige hatte sich bei der mutmaßlichen Tatausführung selbst an der rechten Hand verletzt und wurde in einem Rettungswagen versorgt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,23 Promille an; zudem schlug ein Drogenvortest positiv auf Kokain an. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zu.

Zeugen der Auseinandersetzung melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache der Polizeistation Hanau I.

2. Einbrecher nahmen Handtasche, Schmuck, Damenunterwäsche und Parfüm mit - Gelnhausen

(fg) Eine Handtasche, Schmuck, Damenunterwäsche und Parfüm nahmen Einbrecher mit, die zwischen Samstagmorgen, 0.30 Uhr und Montagmittag, 12 Uhr, in der Frankfurter Straße (30er-Hausnummern) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen sind. Um in das Innere zu gelangen schmissen die Unbekannten die gläserne Balkontür ein. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume der Wohnung, öffneten Schränke sowie Schubladen und verteilten Gegenstände auf dem Boden. Mit der Beute machten sich die Eindringlinge anschließend davon. Zeugen des Einbruchs melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

Offenbach, 15.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

