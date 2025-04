POL-OF: Motorradfahrer fuhr rücksichtslos und verkehrsgefährdend: Wer kann Hinweise geben?

Langen (ots) - (fg) Am frühen Dienstagmorgen, gegen 1.15 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Wintergarten eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Südliche Ringstraße" (20er-Hausnummern), weshalb die Feuerwehr und die Polizei ausrückten. Aufmerksame Zeugen wurden auf den Brand aufmerksam und klingelten die im Gebäude wohnenden Anwohnerinnen und Anwohner wach, sodass diese das Wohnhaus verlassen konnten. Bis zum ...

