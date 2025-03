FW-AUR: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Middels

Freiwillige Feuerwehr Aurich

Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Middels

Aurich-Middels

Durch den Ortsbrandmeister Timo Willms konnten am vergangenen Freitag zahlreiche Mitglieder der Einsatz-, Jugend- und Ehrenabteilung sowie des Musikzuges zur Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Middels begrüßt werden. Von der Feuerwehrführung waren Kreisbrandmeister Dieter Helmers, Karl Töpfer als Abschnittsleiter Süd sowie der Stadtbrandmeister Heinz Hollwedel und sein Stellvertreter Frank Fröhling anwesend. Die Politik wurde durch den stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Aurich Artur Mannott, den Ortsbürgermeister Arnold Gossel und Nils Losse von der Stadtverwaltung vertreten. Als Vertreter der Bundeswehrfeuerwehr nahmen Joachim Redenius vom Fliegerhorst Wittmund wie auch Kuno Miethke vom Munitionsdepot Dietrichsfeld an der Versammlung teil. Die Ostfriesische Brandkasse wurde durch die Geschäftsstelle Gerhard Willms vertreten.

In seinem Jahresbericht ließ der Ortsbrandmeister Timo Willms das Jahr 2024 Revue passieren und konnte berichten, dass die Feuerwehr Middels insgesamt 85 Einsätze abgearbeitet hat. Hier flossen ebenfalls die Einsätze der Landkreiseinheiten des Einsatzleitwagen 2, des Verpflegungszuges wie auch der in Middels stationierten Drohne mit ein. Der Mitgliederbestand wächst und lässt Ortbrandmeister Willms positiv in die Zukunft blicken. Mit den Worten "Wir sind nicht nur eine Feuerwehr, sondern eine Familie, die füreinander einsteht" beendete Timo Willms seinen Jahresbericht und bedankte sich für die Einsatzbereitschaft der Mitglieder aller Abteilungen. Ein besonders großer Dank galt den Angehörigen, seinem Stellvertreter Jannes Asche, der Feuerwehrführung und der Verwaltung für die Unterstützung.

Im Anschluss wurde der Jahresbericht der Jugendfeuerwehr durch den Jugendwart Rene Janssen gehalten, der mit besonderem Stolz über den erreichten 1. Platz auf dem Kreisjugendfeuerwehrtag in Hage berichten konnte. Das absolute Highlight war das Stadtzeltlager in den Niederlanden auf dem Campingplatz "Klein Finland". Es wird durch den wachsenden Mitgliederbestand positiv auf die Nachwuchsförderung geschaut. Friedrich Müller konnte daraufhin den Jahresbericht des Musikzuges Middels vorstellen. Müller zeigte sich äußert zufrieden über den Zuwachs einiger Jungmusiker und berichtete unter anderem von dem Besuch des Musikzuges Juist. Der Auftritt auf der Insel stellte ein absolutes Highlight bei bestem Wetter dar. Auch Enno Menssen konnte für die Ehrenabteilung über einige Veranstaltungen in 2024 berichten. Neben Klönabenden, einen Besuch bei der Molkerei Rücker und dem Besuch beim Dienst der Drohnengruppe konnte bei einem durch die Verkehrswacht Aurich durchgeführten Fahrsicherheitstraining der sichere Umgang mit E-Bikes geübt werden.

Als nächster Tagesordnungspunkt stand die Wahl eines Beisitzers im Ortskommando an. Lars Janssen wurde in diesem Zuge durch die Mitglieder gewählt. Tim Willms ist zudem als Gerätewart des Tanklöschfahrzeuges bestellt worden. Eske Abken und Leon Jochems wurden aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen. Lena Buss, Emely Lange und Heike Janssen konnten im Anschluss zu Feuerwehrfrauen ernannt werden. Simon Rieks wurde zum Hauptfeuerwehrmann, Hilko Janssen und Renke Bartnik zum Löschmeister sowie Rene Janssen zum Oberlöschmeister befördert. Durch Wohnortwechsel aus anderen Bundesländern, in denen sie bereits lange Jahre in der Feuerwehr aktiv waren, wurden Helmut Pennartz der Dienstgrad Hauptfeuerwehrmann und Johann Delmenhorst der Dienstgrad Abschnittsbrandmeister verliehen. Folkert Busker ist durch den Ortbrandmeister Timo Willms und seinen Stellvertreter Jannes Asche mit großem Dank der Einsatzabteilung für die geleistete Arbeit und einem Präsent in die Ehrenabteilung überstellt worden.

Eine besondere Ehrung konnte Abschnittsleiter Karl Töpfer daraufhin vornehmen: Gerhard Willms wurde für 50-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr geehrt. Als ehemaliger Ortsbrandmeister der Feuerwehr Middels war er 25 Jahre an der Wehrführung beteiligt und hat maßgeblich an der Entwicklung der Feuerwehr Middels teilgehabt. Nach der Zeit als Ortsbrandmeister übernahm er die Funktion als Gruppenführer des Einsatzleitwagen 2. Die Feuerwehr Middels dankt Gerhard Willms für seine geleistete Arbeit in all diesen Jahren.

Für die folgenden Ansprachen der Gäste bedankte sich Ortsbrandmeister Timo Willms herzlich. Zum Schluss der Versammlung informierte Willms noch über die bevorstehenden Feierlichkeiten anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Feuerwehr Middels im kommenden Jahr 2026. Diese sollen am Himmelfahrtswochenende (14. Mai, 16. Mai und 17. Mai 2026) begangen werden. Bereits in diesem Jahr gibt es die Gelegenheit für Bevölkerung und Feuerwehrmitglieder aus allen Wehren, am 31. Mai 2025 im Rahmen einer kleinen "Warm-up"-Festivität in der Nachterlebniswelt "Aurum" in Aurich-Middels zusammenzukommen. Die Feuerwehr Middels freut sich über regen Zulauf. Mit diesem Ausblick in eine ereignisreiche Zeit schloss Ortsbrandmeister Willms die Versammlung.

