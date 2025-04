POL-OF: Auffahrunfall: Drei Verletzte und 28.000 Euro Sachschaden

Dreieich / Sprendlingen (ots) - (fg) Am Samstagnachmittag geriet das Vereinsheim des Angelsportvereins in der Fichtestraße in Sprendlingen in Brand, weshalb die Kriminalpolizei nun ermittelt und nach Zeugen sucht. Kurz nach 14 Uhr rückte die alarmierte Feuerwehr aus und verhinderte durch ihre Löscharbeiten wohl einen Vollbrand des Gebäudes. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fing zuerst ein Gebüsch in der ...

mehr