POL-OF: Kriminalpolizei ermittelt: Anglerheim brannte - Zeugensuche!

Dreieich / Sprendlingen (ots)

(fg) Am Samstagnachmittag geriet das Vereinsheim des Angelsportvereins in der Fichtestraße in Sprendlingen in Brand, weshalb die Kriminalpolizei nun ermittelt und nach Zeugen sucht. Kurz nach 14 Uhr rückte die alarmierte Feuerwehr aus und verhinderte durch ihre Löscharbeiten wohl einen Vollbrand des Gebäudes. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fing zuerst ein Gebüsch in der Nähe des Vereinsheims Feuer. Offenbar durch den Wind angefacht, griff das Feuer auf das angrenzende Anglerheim über. Ein auf dem Grundstück befindlicher Stromverteilerkasten wurde ebenso wie ein angrenzender Weidezaun durch den Brand beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 50.000 Euro. Die Kripo hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. Hinweisgeber, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Angelsportvereins gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 14.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

