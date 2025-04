POL-OF: Nach Unfall zwischen Smart und Fußgängerin: 90-Jährige in Krankenhaus verstorben

Offenbach am Main (ots) - (cl) Am heutigen Nachmittag ereignete sich in der Buchhügelallee in Offenbach ein Verkehrsunfall, bei dem eine 90-jährige Fußgängerin schwere Verletzungen davontrug. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 31-jährige Smart-Fahrerin aus Offenbach gegen 17.35 Uhr die Buchhügelallee in ...

