Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schwerverletzte Fußgängerin nach Verkehrsunfall auf Zebrastreifen - Autofahrerin offenbar unter Alkoholeinfluss

Offenbach am Main (ots)

(cl) Am heutigen Nachmittag ereignete sich in der Buchhügelallee in Offenbach ein Verkehrsunfall, bei dem eine 90-jährige Fußgängerin schwere Verletzungen davontrug.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 31-jährige Smart-Fahrerin aus Offenbach gegen 17.35 Uhr die Buchhügelallee in Richtung Hessenring. Im Bereich der 50er-Hausnummern betrat die Seniorin den dortigen Zebrastreifen und überquerte die Fahrbahn. Zeugenaussagen zufolge befand sie sich bereits mittig auf dem Überweg, als der Smart sie erfasste. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Frau umgehend in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand lediglich geringer Sachschaden.

Ein Atemalkoholtest bei der Autofahrerin ergab einen Wert von über 2,2 Promille. In der Folge musste sie nicht nur eine Blutprobe, sondern auch ihren Führerschein abgeben.

Ein hinzugezogener Gutachter rekonstruiert nun den genauen Unfallhergang. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

Offenbach, 12.04.2025, Pressestelle, Christopher Leidner

