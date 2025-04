Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer; Einbruch in Reitsportgeschäft; Falsche Polizeibeamte erbeuten Geld; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer: Zeugensuche! - Hanau

(fg) In der Straße "Am Freiheitsplatz" (einstellige und 10er-Hausnummern) brannten am Donnerstagabend, gegen 20.50 Uhr, mehrere Mülltonnen im Innenhof eines dortigen Wohnkomplexes. Unbekannte hatten zuvor den Innenhof betreten und sich dem Mülltonnenunterschlag genähert, ehe sie die Mülltonnen in Brand setzten. Durch das Feuer wurden die Mülltonnen teilweise bis vollständig zerstört. Auch die Verkleidung des Mülltonnenunterschlags wurde durch das Feuer beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100 12-0 auf der Wache der Polizeistation Hanau I.

2. Einbruch in Reitsportgeschäft: Wer kann Hinweise geben? - Hanau / Lamboy

(fg) Unbekannte brachen zwischen Mittwochabend, 19.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 10 Uhr, in ein Reitsportgeschäft in der Luise-Kiesselbach-Straße ein und entwendeten einen Tresor. Zuvor schlugen die Einbrecher ein Fenster ein, kletterten durch dieses ins Innere und rissen den Tresor von der Wand. Mit ihrer Beute machten sich die Eindringlinge davon. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen des Einbruchs wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kriminalpolizei in Hanau.

3. Falsche Polizeibeamte erbeuten Geld: Zeugen gesucht! - Rodenbach

(fg) Dreiste Betrüger haben einen Senior getäuscht und bei ihm am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr, in der Gelnhäuser Straße Beute in Höhe von mehreren tausend Euro gemacht. Bei dem Rentner klingelte am Mittag, gegen 12 Uhr, das Telefon und am anderen Ende der Leitung sprach ein angeblicher Polizeibeamter. Er täuschte ihm vor, dass er in naher Zukunft das Opfer eines Überfalls werden könne. Ein Polizist käme zeitnah vorbei und würde sein Bargeld in "Verwahrung" nehmen.

Letztlich deponierte der Anwohner das geforderte Geld vor dem Mehrfamilienhaus auf dem dortigen Treppenabsatz. Ein etwa 1,85 Meter großer Mann mit dunkler Kleidung und einer gelben Mütze nahm das Geld mit und verschwand.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach ihm und bittet um Zeugenhinweise. Wer den Abholer gesehen hat, soll sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kripo Hanau melden.

Um auf Betrugsanrufe wie diese nicht hereinzufallen, raten die Beamten erneut:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten!

- Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen.

- Die Täter versuchen gezielt, bei den Opfern eine Stresssituation durch erfundene Geschichten zu erzeugen. Meist erfolgt die Kontaktaufnahme zunächst telefonisch. Nehmen Sie sich daher Zeit, um die Angaben der Anrufer zu überprüfen. Ein gesundes Misstrauen gegenüber den Anrufern ist dabei keine Unhöflichkeit.

- Legen Sie einfach auf und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

- Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen.

- Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

4. Hecke angezündet: Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer - Wächtersbach

(fg) Nachdem am Donnerstag in der Gelnhäuser Straße im Bereich der 40er-Hausnummern eine Hecke in Brand geraten war, ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Der entstandene Schaden beträgt rund 500 Euro. Die Hecke fing gegen 18.45 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise Feuer. Sie stand auf einer Länge von etwa fünf Metern in Vollbrand. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen.

5. Zeugensuche nach Unfallflucht - Gelnhausen

(fg) Zwischen 20.45 Uhr und 22.45 Uhr parkte ein silberner Audi A1 am Donnerstagabend in der Hailerer Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern auf einem dortigen Parkplatz. Bei der Rückkehr zu seinem Auto stellte der Eigentümer fest, dass die Fahrertür beschädigt worden war. Der Schaden, der rund 2.000 Euro beträgt, wurde offenbar bei einem Ein- beziehungsweise Ausparkvorgang verursacht. Hinweise zur Unfallflucht werden unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegengenommen.

Offenbach, 11.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

