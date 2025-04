Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Anhänger geriet ins Schlingern: Verkehrsbehinderungen nach Alleinunfall

Steinau an der Straße / Autobahn 66 (ots)

(fg) Aufgrund eines Alleinunfalls am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 66 in der Höhe von Steinau an der Straße in Fahrtrichtung Fulda, kam es zeitweise zur Vollsperrung der Fahrbahn und einhergehend zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 71-Jähriger kurz nach 14 Uhr in seinem blauen Passat in Richtung Fulda unterwegs. Plötzlich geriet das Gespann, auf dem Anhänger befand sich unter anderem ein Auto, ins Schleudern und kollidierte mit der Schutzplanke. Durch die Kollision mit der Mittelschutzplanke verlor der Passat Betriebsmittel, die durch die hinzugerufene Feuerwehr gebunden wurden. Zwischenzeitlich kam es zu einem Rückstau von bis zu zehn Kilometern. Dies dürfte auch auf eine in der Nähe befindlichen Baustelle zurückzuführen sein. Der 71-Jährige blieb unverletzt. Gegen 17 Uhr war die Fahrbahn wieder vollständig frei. Gegen 15.45 Uhr musste auch die Fahrbahn der Autobahn 66 in Richtung Frankfurt zeitweise gesperrt werden, da es am Stauende (Richtung Fulda) zu einem medizinischen Notfall gekommen war. Eine Frau klagte über Atemnot, wurde durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt und kam in ein Krankenhaus.

