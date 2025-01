Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Brand an einer Blitzeranlage | Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagabend, 24. Januar, ist es zu einem Brandereignis an einer städtischen Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung an der Volksbadstraße gekommen.

Gegen 23.20 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei ein Feuer an der Anlage, das er bereits gelöscht habe. Der Mann gab weiter an, dass er kurz vor dem Brandereignis zwei Tatverdächtige beobachtet habe, die sich dort aufgehalten hätten. Als es dann zu dem Feuer gekommen sei, seien die Männer in ein weißes Fahrzeug gestiegen und weggefahren. Auf den Zeugen wirkte das Erscheinungsbild der Tatverdächtigen südländisch.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde das Feuer durch einen brennbaren Gegenstand ausgelöst. Durch die verbaute Sicherheitstechnik ist die Anlage allerdings weiterhin funktionsfähig.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell