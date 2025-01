POL-MG: Verkehrsunfall in Hardt: 17-jährige E-Scooterfahrerin schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Im Zeitraum Freitag, 24.01.2025 bis Sonntag, 26.01.2025 kam es zu insgesamt sechs Einbrüchen im Stadtgebiet. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in ein Gartencenter in Gladbach eingebrochen. Am Samstagmittag wurden ein Kelleraufbruch in Schelsen, der Einbruch in die Laube einer Kleingartenanlage in Pongs und ein Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in Gladbach festgestellt. Hinweise ...

