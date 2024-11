Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchdiebstahl - Taschendiebe

Hemer (ots)

Unbekannte haben am Wochenende, zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen, diverse Baumaschinen aus Containern des Kalksteinwerks In der Schledde gestohlen. Die Täter müssen mit einem Fahrzeug vorgefahren, das Schloss aufgebrochen und die Maschinen verladen haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9099-0.

Einer 44-jährigen Frau wurde vermutlich beim Verlassen einer Bäckerei an der Stephanstraße die Geldbörse aus der Jackentasche gezogen. Wie sie der Polizei berichtete, habe sie am Montag gegen 8 Uhr Ware in der Bäckerei bezahlt und ihr Portemonnaie in die äußere Jackentasche gesteckt. Im Eingangsbereich sei dichtes Gedränge gewesen, weshalb die Frau vermutetet, dass ihr in diesem Augenblick jemand das Portemonnaie gestohlen haben könnte. Sie fuhr zur Arbeit und bemerkte erst am Nachmittag das Fehlen. In der Geldbörse steckten diverse Papiere und Krankenkassenkarten, eine geringe Menge Bargeld sowie die Bankkarte. Die Polizei führte eine KUNO-Sperrung der Bankkarte durch. So wird verhindert, dass Diebe oder Finde eine fremde Karte per Lastschriftverfahren einsetzen können. (cris)

