Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter gestohlen - Reifen zerstochen - Taschendiebe - Unter Drogen gefahren

Iserlohn (ots)

Am Montag wurde an der Seilerseestraße ein E-Scooter gestohlen. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug gegen 5.20 Uhr vor einem Restaurant abgestellt und nicht besonders gesichert. Als er am Abend zurückkehrte, war der E-Scooter weg. Der Halter erstattete Anzeige bei der Polizei.

An der Straße Bremsheide wurde zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen an zwei Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Taschendiebe haben wieder in Iserlohn zugegriffen. Am Morgen, zwischen 10.15 und 10.30 Uhr an einem Drogeriemarkt an der Mendener Straße, zwischen 18 und 19 Uhr in einem Discounter an der Baarstraße. Eine 54-jährige Iserlohnerin trug am Morgen ihre Drogerie-Einkäufe zum Pkw. Nach dem Bezahlen hatte sie ihre Geldbörse in einer der äußeren Jackentaschen verstaut und den Reißverschluss zugezogen, um in den Armen ihre Ware zum Wagen zu tragen. Zu Hause angekommen, bemerkte sie, dass das Portemonnaie weg war. Darin steckten diverse Bank- und Kreditkarten, amtliche Papiere sowie Bargeld.

Am Abend kaufte ein 28-jähriger Hemeraner in einem Discounter an der Baarstraße ein. Auf der Heimfahrt in seinem Pkw bemerkte er das Fehlen seiner Geldbörse. Er geht davon aus, dass sie ihm in dem Discounter gestohlen wurde.

Die Polizei führte KUNO-Sperrungen der Bankkarten durch. So wird verhindert, dass Diebe oder Finde eine fremde Karte per Lastschriftverfahren einsetzen können.

Am Montag um gegen 16 Uhr stoppte eine Polizeistreife in der Untergrüner Straße den Fahrer eines Elektro-Kleinkraftrades. Der 36-Jährige zeigte Zeichen auf Drogenkonsum und ist bereits öfter aufgefallen wegen Fahrten unter Drogeneinfluss. Ein freiwillig durchgeführter Vortest fiel positiv aus. Er wurde zur Wache nach Letmathe gebracht, wo ihm eine Ärztin Blutproben abnahm. Er bekam eine Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss. Um 18.45 Uhr fiel einer Polizeistreife ein E-Scooter auf, der auf den ersten Blick scheinbar ohne Versicherungskennzeichen über die Dortmunder Straße fuhr. Das Kennzeichen war tatsächlich lediglich von Schlamm verdeckt. Doch der 26-jährige Fahrer musste seine Fahrerlaubnis bereits wegen einer Trunkenheitsfahrt abgeben und stand nun offenbar wieder unter Drogeneinfluss auf einem Fahrzeug. Die Polizeibeamten brachten ihn zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Der 26-Jährige bekam eine erneute Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinwirkung. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell