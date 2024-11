Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Parfümdiebe festgenommen, weitere Täter flüchtig

Zeugensuche nach Einbrechern

Lüdenscheid (ots)

Einbrecher unterwegs

Am Stülbergring haben Unbekannte am Montag zwischen 12 und 18:30 Uhr eine Glasscheibe zu einem Einfamilienhaus eingeschlagen und das Innere durchwühlt, zum Diebesgut ist noch nichts bekannt. Anwohner aus dem Bereich "Über der Straße" und der Stüttinghauser Ringstraße haben gegen 18:45 Uhr zwei unbekannte Männer sehen können, die dort über mehrere Grundstücke liefen. Womöglich stehen sie mit dem Einbruch im Zusammenhang, die Polizei sucht Zeugen. Demnach handelt es sich dabei um zwei schlanke Männer von unterschiedlicher Größe, beide trugen eine Weste und Handschuhe. Der Größere trug eine Stirnlampe und der Kleinere eine Schirmmütze. Hinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid entgegen.

Parfümdiebe festgenommen

Am gestrigen Abend haben fünf männliche Tatverdächtige mehrere Parfümflakons in einer Drogerie an der Wilhelmstraße erbeutet. Einer der Männer stand Schmiere, die anderen steckten Artikel ein. Durch den Sicherheitsdienst konnten zwei Täter an der Flucht gehindert werden, bei ihnen wurde durch die Polizei Parfüm teils in der Unterwäsche versteckt aufgefunden. Es handelt sich mutmaßlich um einen 19 und um einen 21 Jahre alten Mann, beide haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland, sie wurden vorläufig festgenommen. Nun sucht die Polizei Zeugen zum Vorgang und ermittelt wegen des Diebstahls, die beiden Festgenommenen befinden sich im Gewahrsam der Polizei und die Kriminalpolizei hat ihre Arbeit aufgenommen. (lubo)

