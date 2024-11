Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mehrere Einbrüche - Polizei sucht Zeugen

Kierspe (ots)

Zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen, jeweils 9 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Wohnung an der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen. Sie kletterten auf einen Balkon und brachen ein Fenster zu einer leerstehenden Wohnung auf, es wurde nichts entwendet. Erfolgreich hingegen waren die Einbrecher am Berkesfeld, dort brachen sie zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 12 Uhr, die Haupteingangstür zu einem Wohn- und Geschäftshaus auf. Sie durchwühlten sämtliche Innenräume und erbeuteten dabei Gegenstände, wie unter anderem drei Kettensägen. Am Funkenhof haben Unbekannte zudem ihr Glück an drei abgestellten Baucontainern versucht und diese gewaltsam aufgebrochen. Es gelang ihnen, mehrere Gartengeräte zu entwenden. Die Tat geschah zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. In allen Fällen hat die Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen. (lubo)

