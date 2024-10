Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schlagring und drei Messer sichergestellt

Görlitz, BAB 4 (ots)

Ein festgestellter Schlagring sowie drei festgestellte Messer sind u.a. das Ergebnis der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen am vergangenen Wochenende in Görlitz bzw. auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße.

Am Samstagvormittag lotsten die Einsatzkräfte einen tschechischen Mercedes in die Kontrollspur am Autobahngrenzübergang. Hinter dem Steuer des Wagens saß eine Slowakin (37) in Begleitung ihres slowakischen Beifahrers (36). Nachdem die Fahrerin die Tür ihres Fahrzeuges geöffnet hatte, kam in deren Ablage der Schlagring zum Vorschein. Der Beifahrer teilte daraufhin mit, dass sich in seiner Hosentasche ein Springmesser befinde. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen, die wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet wurden, ist gegen die beiden Beschuldigten die Zahlung einer Sicherheitsleistung angeordnet worden. Nachdem sie jeweils 100,00 Euro hinterlegten, fuhren sie weiter.

Weil in der Umhängetasche der 37-Jährigen zudem Cannabisblüten gefunden wurden, ist die Frau auch wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz angezeigt worden.

Das zweite Messer ist am Sonntagvormittag einem polnischen Mann (28) abgenommen worden. Der Betroffene war mit seinem BMW über die Görlitzer Stadtbrücke eingereist. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Springmesser ebenfalls in der Ablage der Fahrertür des Pkw. Das dritte Messer führte schließlich ein 34-jähriger Bürger aus Zgorzelec mit, als er zu Fuß über die Stadtbrücke von der polnischen zur deutschen Seite wechselte.

