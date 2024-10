Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gegen das Waffengesetz verstoßen

Görlitz, BAB 4 (ots)

Weil sie gegen das Waffengesetz verstoßen haben, sind gestern zwei Männer aus Tschechien (19, 20) und einer aus Georgien (19) von der Bundespolizei angezeigt worden.

Die beiden Tschechen reisten gemeinsam mit einem weiteren Bekannten am Donnerstagmorgen über den Görlitzer Autobahngrenzübergang mit ihrem Pkw ein. Als sie von den Beamten gefragt wurden, ob sie gefährliche Gegenstände oder Waffen mitführen, verneinten alle drei. Bei dieser Aussage blieb aber wohl die Wahrheit auf der Strecke. Schließlich erklärte einer der Fahrzeuginsassen kurz darauf, dass er ein Springmesser in der Tasche seiner Jacke aufbewahre. Anschließend wurde bei dem Fahrer in dessen Hosentasche ein Einhandmesser entdeckt.

Dem Georgier, der am Abend ebenfalls durch die Autobahn-Kontrollstelle musste, wurden ein Schlagring und Einhandmesser zum Verhängnis. Der 19-Jährige, der als Beifahrer in einem polnischen Mercedes saß, hatte vor allem durch seine Nervosität auf sich aufmerksam gemacht. Diese war auch begründet, hatte er doch den Schlagring hinter seinem Sitz, das Messer in der Ablage der Beifahrertür (beides griffbereit) deponiert. Nach der Sicherstellung der Messer und des Schlagringes reisten alle Beschuldigten weiter.

