Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Warnhinweise zerstören kann Leben kosten

Niesky (ots)

Aus gutem Grund haben am 10. November 2022 die Präventionsbeauftragten der DB-Region Südost und der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Bahnhof in Niesky ein entsprechendes Plakat angebracht.

Das Plakat warnt seitdem vor dem Betreten der Gleisanlagen und soll insbesondere vor Gefahren durch Bahnstrom bewahren.

Ende August 2021 und Ende November 2023 hatten sich entsprechende Bahnbetriebsunfälle unmittelbar in der Nähe des Nieskyer Bahnhofes ereignet. Dabei zogen sich insgesamt drei Jugendliche zum Teil schwere Verletzungen zu. In beiden Fällen waren die späteren Unfallopfer mit der stromführenden Oberleitung in Berührung gekommen. Alle drei mussten in Kliniken notversorgt werden.

Die Bundespolizei weist auf verschiedenen Wegen und Kanälen oder durch Präventionsveranstaltungen- bzw. Unterricht immer wieder darauf hin "Bahnanlagen sind kein Spielplatz"!

Schließlich haben nun Unbekannte in den vergangenen Tagen das betreffende Plakat in Niesky mit Farbe beschmiert. In diesem Zusammenhang ermittelt jetzt die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Wer hilfreiche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, der wird gebeten, sich unter folgender Telefonnummer bei der Dienststelle in Ludwigsdorf zu melden:

03581 - 3626 - 0

