Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verkehrsschild beschädigt; Unrat in Garage brannte; Falscher Elektriker erbeutete Bargeld; und mehr

Kreis Offenbach (ots)

1. Verkehrsschild beschädigt: Wer hat etwas gesehen? - Rödermark / Urberach

(fg) Auf rund 2.500 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Mittwochabend, 20 Uhr und Donnerstagmorgen, 5 Uhr, in der Konrad-Adenauer-Straße an einem dortigen Verkehrsschild verursacht hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Unbekannte die Konrad-Adenauer-Straße, kam beim Abbiegevorgang in die Straße "Am Zilliggarten" von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Verkehrszeichenschild einer dortigen Verkehrsinsel. Anschließend machte sich der Autofahrer davon. Eine Anwohnerin bemerkte den entstandenen Schaden am frühen Morgen und meldete diesen bei der Polizei. Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor, weshalb die Polizei in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 um Zeugenhinweise bittet.

2. Unrat in Garage brannte: Zeugen gesucht! - Mühlheim am Main

(fg) Am Freitagmorgen brannte Unrat in einer Garage auf einem Gelände im Bereich eines leerstehenden Einkaufsmarktes in der Dietesheimer Straße (70er-Hausnummern), weshalb die Polizei wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung sowie Sachbeschädigung ermittelt. Den Hinweis über den Brand erlangte die Polizei gegen 4.35 Uhr. Eine Streifenbesatzung machte sich daher umgehend auf den Weg. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr hatten den Brand zügig unter Kontrolle. In der Garage brannte nach bisherigen Erkenntnissen Plastik sowie weiterer Müll. Der entstandene Schaden beträgt rund 1.000 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Falscher "Elektriker" erbeutete Bargeld - Dreieich / Dreieichenhain

(fg) Er gaukelte einer Anwohnerin der Taunusstraße (50er-Hausnummern) vor, Elektriker zu sein und stahl letztlich ihr Bargeld. Am Mittwochmorgen, zwischen 10 und 10.30 Uhr, klingelte der Unbekannte an der Wohnung der Rentnerin und gab ihr gegenüber an, Leitungen, Sicherungen und Lichtschalter kontrollieren zu müssen. Daraufhin ließ die Frau den 1,80 Meter großen und 50 bis 60 Jahre alten Mann die Räumlichkeiten betreten. Rund eine Stunde nachdem der mutmaßliche Handwerker die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die Anwohnerin, dass ihr Bargeld fehlte. Der Unbekannte hatte eine normale Statur und eine Glatze. Hinweise zum Trickdieb, der auch eine Umhängetasche dabeihatte, bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei.

4. Zigarettenschachteln aus Auslage gestohlen - Neu-Isenburg

(fg) Zwei Unbekannte begaben sich am Donnerstagabend, gegen 21.40 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der St.-Florian-Straße (einstellige Hausnummern) im Kassenbereich zu den dortigen Zigarettenaufbewahrungsschränken und steckten mehrere Schachteln in zwei mitgeführte Stoffbeutel.

Zwei Mitarbeiter bemerkten den mutmaßlichen Diebstahlversuch, sprachen die beiden Männer an und nahmen ihnen vorerst die Taschen ab. Zudem gaben die Mitarbeiter an, die Polizei verständigen zu wollen. Daraufhin rannten die beiden Unbekannten im Alter von 30 bis 35 Jahren ohne Beute davon. Der eine Täter war 1,75 bis 1,80 Meter groß, hatte eine schmale Statur und einen Oberlippenbart. Sein Begleiter war etwa 1,85 Meter groß, hatte eine korpulente Statur, einen Drei-Tage-Bart und kurze sowie schwarze Haare.

Hinweise zu den beiden Unbekannten bitte an die Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

5. Zigarettenautomat aufgeflext: Zeugen gesucht! - Neu-Isenburg

(fg) In der Freiherr-vom-Stein-Straße haben Unbekannte einen dortigen Zigarettenautomaten offensichtlich mit einem Winkelschleifer geöffnet und anschließend den Inhalt mitgenommen. Die Tat ereignete sich zwischen Montagmittag, 12 Uhr und Mittwochmorgen, 7 Uhr. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

Offenbach, 11.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell