POL-OF: Alkoholfahrt mit Alleinunfall - Tannenmühlkreisel/B448/B45

Obertshausen-Hausen (ots)

Offensichtlich unter Alkoholeinfluss kam ein 19-jähriger VW-Scirocco-Fahrer am frühen Samstagmorgen, gegen 03:40 Uhr, an der Auffahrt B448 zur B45 in Richtung Rodgau von der Fahrbahn ab und blieb auf der Seite liegen. Der VW wurde hierbei erheblich beschädigt, alle Airbag lösten aus. Eine Zeuge sah den Fahrer anschließend in den Wald flüchten. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der flüchtige Fahrer aufgrund unbekannter Verletzungen in einem hilflosen Zustand befand, wurden starke Polizeikräfte zusammengezogen, um den Verunfallten zu suchen. Unterstützt wurden die Beamten durch einen Diensthund und eine Drohne der Feuerwehr. Im Anschluss kam auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Letztendlich konnte der Unfallfahrer an seiner Wohnanschrift gestellt werden. Er wies leichte Verletzungen auf und musste im Anschluss eine Blutprobe abgeben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Rekonstruktion des Unfalls ein Gutachter hinzugezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 11.000 Euro. Die Sperrung der Auffahrt konnte nach 4 Stunden Gutachtertätigkeit und anschließender Aufräumarbeiten aufgehoben werden.

Offenbach am Main, 12.04.2025, RENKER, PvD

