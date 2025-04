Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Landesstraße nach Unfall voll gesperrt: Fahrzeug prallte gegen Streifenwagen

Schlüchtern / Niederzell (ots)

(fg) Derzeit ist die Landesstraße 3329 zwischen Schlüchtern und Niederzell nach einem Unfall voll gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Streifenwagen gegen 14.20 Uhr im Rahmen eines Einsatzes von Niederzell in Richtung Schlüchtern unterwegs. Zur selben Zeit befuhr ein Verkehrsteilnehmer die Landesstraße 3329 in entgegengesetzte Richtung. Nach einer ersten Zeugenaussage soll das entgegenkommende Auto zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und anschließend in den Gegenverkehr geraten sein. Hier kam es dann zur frontalen Kollision mit dem Streifenwagen. Rettungswagen sind derzeit vor Ort, um die Insassen der beteiligten Fahrzeuge zu untersuchen. Weitere Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern.

Offenbach, 11.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

