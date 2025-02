POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Garage in der Schützenstraße (13./14.02.2025)

Dauchingen (ots) - Im Rahmen einer Fasnachtsveranstaltung ist es am frühen Samstagmorgen in Dauchingen zu zwei gemeinschaftlich verübten Körperverletzungen gekommen. Zwei 19-Jährige gerieten gegen 1 Uhr zunächst mit einem 20-Jährigen in Streit und schlugen ihn anschließend. Etwa eine Stunde später wiederholte sich das Geschehnis, diesmal mit einem 19-Jährigen, ...

